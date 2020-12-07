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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

فى يومهم العالمى.. «عودة أمل» تنظم حفلا لتكريم ذوى الهمم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
حفلا لتكريم ذوى الهمم
حفلا لتكريم ذوى الهمم
حسام عسل - أريج الجيار
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احتفلت جمعية "عودة الأمل" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك بتقديم عروض غنائية واستعراضية.

حضر الاحتفالية كل من النائبة نشوى الديب، عضو البرلمان عن دائرة إمبابة، ورحاب غزالة، أمين المرأة بحزب "أبناء مصر"، وشرف بكر عيد، رئيس حي شمال الجيزة، والفنان مصطفى الدمرداش.

وبدء الحفل بعزف السلام الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الفنانة السودانية ستونة، والتي توفت في سبتمبر الماضي، ثم بدأت فقرات الحفل التي تنوعت من بين تقديم الفقرات الغنائية من قبل الموهوبين من ذوي الهم، ثم تلاها الفقرات الاستعراضية والرقص الشعبي والنوبي.

وألقت النائبة نشوى الديب كلمة أعربت فيها عن سعادتها للمشاركة في هذا الحفل، وأشادت بدور الجمعية في الوقوف بجانب أصحاب القدرات الخاصة، وبث روح الأمل داخلهم وجعلهم يستخرجون أفضل ما لديهم، وأنهم ليسوا عبئا على المجتمع، بل على العكس هم أحد أركان المجتمع الذي يستند عليه.

واختتمت "الديب" كلمتها بتقديم التهنئة لأصحاب القدرات الخاصة في يومهم العالمي، متمنية دوام التفوق لهم، وداعمة أسرهم وأولياء أمورهم لوقوفهم بجانبهم وتنمية مواهبهم وعدم إهمالهم.

وفي ختام الحفل كرمت أمينة عبد الحميد، مديرة جمعية "عودة أمل"، المتفوقين والموهوبين من أبناء الجمعية وأولياء أمورهم، لما يبذلوه من جهد كبير في تربيتهم وتنمية مهاراتهم.
حفلا لتكريم ذوى الهمم
حفلا لتكريم ذوى الهمم
حفلا لتكريم ذوى الهمم
حفلا لتكريم ذوى الهمم
حفلا لتكريم ذوى الهمم
حفلا لتكريم ذوى الهمم

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