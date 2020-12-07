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تحقيقات

23% زيادة.. ارتفاع مخصصات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر (إنفوجراف)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:10 ص
البحث العلمي
البحث العلمي
سمر محمدين
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اهتمامًا جليًا كفلته الدولة المصرية والحكومة بشأن البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، وظهر ذلك من خلال قيام وزارة التعليم العالي بدعم الجامعات المصرية وزيادة مخصصات البحث العلمي؛ إيمانًا من الدولة بأهمية العلم في تقدم الشعوب والمجتمعات.

ووفق ما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد زادت موازنة التعليم العالي بنسبة 23%، لتصل إلى 47.4 مليار جنيه في مشروع موازنة عام 20192020، وذلك مقارنة بـ38.5 مليار جنيه في عام 20182019، وأن حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير بلغ 23.6 مليار جنيه في عام 20182019.

وفي عام 2019 كشفت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن مخصصات البحث العلمي في العام المالي الجاري، بلغت 19 مليار جنيه موزعة على كل المراكز البحثية التابعة للوزارات على مستوى الجمهورية، مقابل 18 مليارا في العام المالي السابق.

أما في مجال دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، فتم استكمال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا ووصل عدد المكاتب إلى 43 مكتب حتى عام 20172018 بإجمالي تمويل 40 مليون جنيه.

نُشر 2000 بحث، وسُجل عدد 35 طلب براءة، والحصول على 3 براءات اختراع، ودعم 32 فكرة تكنولوجية، وتصميم 136 نموذج أولى، والتسويق لـ120 منتج تكنولوجي، والعائد المادي لتنفيذ تعاقدات التسويق التكنولوجي 25000 جنيه مصري.

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