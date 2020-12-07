«غزة»: 471 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 1245 عينة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في وقت سابق، أعلنت الوزارة توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا جراء نفاد مواد الفحص.وطالبت الوزارة في بيان كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير مواد الفحص ودعم الاحتياجات الطارئة للمختبر.وأشارت إلى أنه "وأمام الزيادة المستمرة في أعداد الإصابات استطاعت وزارة الصحة رفع قدرة أسرة العناية المخصصة لمرضى "كوفيد 19" من 150 سريرا إلى 170 سرير عناية مخصصة للحالات الخطيرة والحرجة ونعمل من أجل الوصول إلى 200 سرير".