بمكياج صاخب.. مريم الخشت بإطلالة مختلفة فى مهرجان القاهرة السينمائى (صور)

أطلت الفنانة مريم الخشت، بإطلالة مختلفة، أبرزت جمالها على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ42.واختارت "مريم"، الظهور ببدلة سوداء اللون، عبارة عن بليزر طويل فضفاض باللون الأسود، وأسفله توب كروب قصير عند منطقة البطن، وشروال بنفس اللون واسع، وتزينت باكسسورات فضية لامعة، مع أقراط رقيقة، ومع هذه الإطلالة غير المألوفة لدى الكثير من الناس، واعتمدت "مريم" على مكياج صاخب ليناسب إطلالتها.وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يوم 2 ديسمبر الماضي، وقد اختارت إدارة المهرجان أن يكون المهرجان في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، كما حرص القائمين على المهرجان على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من كورونا.