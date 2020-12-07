سكرتير جورجيا: لا دليل على تزوير الانتخابات الرئاسية

قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافينسبيرجر، إنه لا دليل على حدوث تزوير ممنهج في الانتخابات الأمريكية.وأكد رافينسبيرجر، وهو جمهوري من أنصار ترامب لشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن سلطات الولاية "لم تجد أبدا تزويرا ممنهجا بما يكفي لإلغاء نتائج الانتخابات".وكان رافينسبيرجر أكد الأربعاء الماضي أن السلطات لم تكشف عن تغييرات كبيرة بعد إجراء إحصاء ثان لأصوات الانتخابات الرئاسية في الولاية.وأشار إلى أن ترامب "جرى تضليله" وتلقى معلومات خاطئة حول عمليات تزوير في جورجيا.ولم يعترف ترامب حتى الآن بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، التي تم تنظيمها يوم 3 نوفمبر المنقضي.