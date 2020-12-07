رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بافاريا الألمانية تشدد قيود كورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
طباعة
أعلنت ولاية بافاريا الألمانية تشديد القيود المفروضة لاحتواء كورونا بما فيها حظر التجول والإغلاق الجزئي للمدارس، بعد ارتفاع الإصابات رغم القيود المفروضة منذ 5 أسابيع.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكد رئيس حكومة الولاية ماركوس سودر أنه "اعتبارا من الأربعاء المقبل سيطلب من سكان الولاية ملازمة منازلهم ما لم يكن لديهم سبب وجيه لمغادرتها للتبضع أو عيادة الطبيب".

وقال: "للأسف الأوضاع خطيرة.. علينا بذل مزيد من الجهود، علينا أن نتحرك".

وأضاف: "حظر التجول في بافاريا سيبدأ من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في المناطق الموبوءة التي يتخطى فيها عدد الإصابات اليومية 200 إصابة لكل 100 ألف نسمة على مدى أسبوع".

وبموجب ما اصطلح تسميته "إغلاق مخفف"، تقرر إغلاق المرافق الثقافية والرياضية والمطاعم والحانات والحد من التجمعات مع إبقاء المدارس والمحال مفتوحة.

وسجلت ألمانيا حصيلة إصابات بكورونا بلغت مليونا و175276 حالة، وأكثر من 19 ألف حالة وفاة.

موضوعات متعلقة

طريقة الحصول على حساب الطالب الموحد للصف الأول الثانوي

خاص.. حقيقة استقالة عبدالحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

خطوات تسجيل دخول استمارة الثانوية العامة 2021 - 2020

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

رحيل الفنان والمخرج السورى علاء الدين كوكش

صيادون هنود يعيدون قرشًا نادرًا إلى البحر بعد أن علق فى شباكهم (فيديو)

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 7-12-2020

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

فوجئ بصدور كتابه.. أغرب قضية تعرض لها رفعت سلام

«صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

مجلة ميمرا.. الكلمة تستأنف الصدور فى ألمانيا بالعربية

«شِعْرِيَّةُ الصَّمْت».. جديد الناقد صلاح بوسريف عن دار فضاءات