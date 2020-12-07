«صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية الإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الإثنين٬ أمسية ثقافية لمناقشة ديوان "صباح هادئ جدًا" والصادر عن دار يسطرون للنشر٬ للكاتبة صباح هادي.ويناقش الديوان الدكتور محمد شحاتة٬والدكتورة نجلاء نصير٬ ويدير اللقاء الكاتب طارق الكردي٬ ويتخلل الأمسية فقرة فنية موسيقية يقدمها الفنان عنتر بلاسي.ومن إحدي قصائد الديوان نقرأ: تمر على القلب من الهجير.. ولست تري فيه إلا الممر.. أقول سيحلو "مراري" قليلا ولكن أراني أذوق الأمر.. ولست أرى فيك إلا غريبا.. تسري قليلا ومر.ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.