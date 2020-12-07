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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إيران: العالم النووى قتل بسلاح موجّه عبر الأقمار الصناعية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:25 ص
محسن فخري
محسن فخري
وكالات
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قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن العالم النووي محسن فخري زاده قتل بواسطة رشاش باستخدام "الذكاء الاصطناعي"، وذلك وفق تصريح أدلى به اليوم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" وقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في 27 نوفمبر في استهداف لموكبه شمل تفجير سيارة وإطلاق رصاص، وذلك على طريق في مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي إن "إطلاق النار تم التحكم به عبر الأقمار الصناعية والإنترنت ولم يكن هناك إرهابيون في مكان الحادث"، وأضاف: "تم إطلاق 13 رصاصة من رشاش كان يركز على وجه فخري زاده بكاميرا متطورة واستعانوا بالذكاء الاصطناعي"، وفق ما نقلت عنه وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وقال "فدوي" إن "11 حارسًا كانوا برفقة فخري" وإن "تركيز إطلاق النار كان على وجه فخري زاده فقط، ولم تُصب زوجته على رغم أنها كانت على بعد 25 سنتم منه".

وأضاف: "لقد تمت إصابة رئيس فريق حماية فخري زاده بأربع رصاصات لأنه ألقى بنفسه على فخري زاده ولم يكن هناك أفراد معادون في الموقع لإطلاق النار على الحراس".

واتهمت إيران جهاز "الموساد" الإسرائيلي ومنظمة "مجاهدي خلق" المحظورة، بتنفيذ عملية "معقدة" باستخدام أسلوب "جديد بالكامل"، لاغتيال العالم النووي.

وكانت محطة "برس تي في" الرسمية الإيرانية قد أوردت سابقا أن الأسلحة التي استخدمت في عملية اغتيال فخري زاده "صُنعت في إسرائيل".

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