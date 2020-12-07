استئناف جزئى لنشاط الصرافين باليمن بعد 3 أيام إغلاق

استأنفت جمعية الصرافين بمحافظة عدن جنوبي اليمن نشاطها جزئيا، بعد ثلاثة أيام من وقف نشاطها في المحافظة احتجاجا على انهيار العملة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الجمعية إن هذا الإجراء يأتي تلبية للحاجة الإنسانية لصرف الحوالات المصرفية، وإثر تلقيها تطمينات من البنك المركزي بمعالجة تدهور قيمة العملة المحلية.ودعت الجمعية كافة منشآت وشركات الصرافة إلى إعادة استئناف عملية الحوالات المصرفية من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، وغلق المنشآت خارج هذا التوقيت، فيما شددت على الإبقاء على منع كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.والخميس، أعلنت الجمعية إغلاق جميع شركات الصرافة عقب انهيار متسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر الدولار 880 ريالا.