صيادون هنود يعيدون قرشًا نادرًا إلى البحر بعد أن علق فى شباكهم (فيديو)

هنا لمشاهدة الفيديو من

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحرير صيادين هنود سمكة قرش نادرة علقت في شباكهم.ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس"، أفاد صيادو ولاية كيرالا الهندية بأن السمكة العالقة "قرش حوتي" مدرج ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.وشارك نحو 60 شخصًا في عملية تحرير القرش التي استغرقت بضع دقائق ولاقت استحسانًا كبيرًا لدى المعلقين.