الرئيس الفنزويلى يؤيد إطلاق حوار وطنى بعد الانتخابات البرلمانية
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:06 ص
أ ش أطباعة
أيّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فكرة إطلاق حوار سياسي واسع يعقب الانتخابات، يشمل المعارضة غير البرلمانية التي رفضت المشاركة في الانتخابات العامة.
وقال مادورو - في تصريحات - إن هذا الحوار سيسمح بتحديد سبل الانتعاش الاقتصادي.
ورفض أكثر من 20 حزبا وزعيم المعارضة خوان جوايدو خوض الانتخابات، فيما أعلن مادورو أنه مستعد للرحيل إذا فازت المعارضة.
وقال مادورو - في تصريحات - إن هذا الحوار سيسمح بتحديد سبل الانتعاش الاقتصادي.
ورفض أكثر من 20 حزبا وزعيم المعارضة خوان جوايدو خوض الانتخابات، فيما أعلن مادورو أنه مستعد للرحيل إذا فازت المعارضة.