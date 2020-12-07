مجلة ميمرا.. الكلمة تستأنف الصدور فى ألمانيا بالعربية

صدر حديثا في ميونيخ ــ ألمانيا٬ العدد الجديد لمجلة "ميمرا.. الكلمة" والتي تصدر باللغة العربية في ألمانيا. والمجلة دورية أسسها في العام 1999 الروائي العراقي هيثم نافل والي وزوجته الروائية العراقية نهاية اسماعيل بادي.تستأنف المجلة الصدور٬ بعد أن توقفت لفترة طويلة٬ بعد أن صدر منها ثمانية أعداد ولمدة عامين كونها فصلية، ثم عادوت الصدور حيث تم الاتفاق بين مؤسسي المجلة وبين الجمعية المندائية الصابئية في مدينة نيورنبيرك الألمانية بإعادة إصدارها من جديد٬ بحلة جديدة وبهيئة تحرير مختارة من مبدعي الطائفة الصابئية المتواجدين في ألمانيا.وقال "والي": تهتم المجلة بالشؤون الدينية والثقافية والفنية للطائفة المندائية الصابيئة٬ من المهاجرين في عموم ألمانيا.كما تهتم المجلة بفئة الشباب على وجه الخصوص لشعور هيئة التحرير بأهمية هذه الفئة التي تعيش في الغربة، لذلك توجهت أنظار المسؤولين في المجلة على نشر التوعية المعرفية التي تصب في نهر الثقافة بكل أشكالها.يذكر أن "ميمرا" كلمة آرامية وتعني بالعربية الكلمة من هنا تم اختيار تسمية المجلة. وتضم هيئة تحرير المجلة كل من: هيثم نافل والي رئيس التحرير٬ نهاية اسماعيل بادي سكرتيرة التحرير٬ بشار الأصيل المدير التنفيذي٬ رواء سليم٬ الشيخ بسام عبد السادة٬ تصميم أحمد العراقي٬ تنقيح لغوي خالد صالح.