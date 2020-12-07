سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 7-12-2020

يرصد موقع «الدستور»، في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 7-12-2020.وعلى المستوى المحلي، يواصل الدرهم الإماراتي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 7-12-2020جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، ووصل في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وسجل اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وبلغ في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وحقق في المصرف العربي الدولي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي يرمز له رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.