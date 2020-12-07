سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 7-12-2020

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-12-2020 استقراره أمام الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك العاملة المصرية.وعلى المستوى المحلي جاء متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-12-2020البنك الأهلي المصريسجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.بنك مصروتداول الريال فى بنك مصر بسعر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةوجاء فى بنك الإسكندرية، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولي cibفيما حقق سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي، 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.البنك العربى الأفريقب الدوليفيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك التعمير والأسكانوحقق في بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك عودةواستقر سعر الريال السعودي في بنك عودة عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وتأتي العملة السعودية من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".يشار الي أن الريال السعودي يغطي بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.وسعر صرف الريال السعودي مقترن بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.