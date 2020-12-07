ناخبة أوكرانية حاولت التصويت بجوازها السوفيتى

أفادت شبكة "Opora" المدنية بأن إحدى المقيمات في مدينة كريفوي روج الأوكرانية، حاولت التصويت بجواز سفرها السوفيتي في الجولة الثانية من انتخابات عمدة المدينة.وأضافت الشبكة: "حضرت امرأة مسنة للتصويت في مركز الاقتراع بجواز سفر سوفيتي، رغم أنه لم يعد يستخدم منذ 29 عاما. وقالت السيدة، إنها صوتت بهذا الجواز في جميع الانتخابات السابقة لكن هذه المرة، لم يسمح لها بالمشاركة في الاقتراع".جدير بالذكر أن مدينة كريفوي روج هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي حث سكان المدينة يوم الجمعة على القدوم إلى مراكز الاقتراع واختيار رئيس بلدية لائق خلال الجولة الثانية من الانتخابات في 6 ديسمبر.