إصدار ديوان «شاب فى العشرينات» لـ محمد وحيد قلموش

صدر عن دار "أحرف" للنشر والتوزيع ديوان شعر جديد للكاتب والروائي محمد وحيد قلموش، بعنوان "شاب في العشرينات".الديوان يحمل بين طياته الكثير من التجارب الشعرية لفئة الشباب في ظل الغزو الثقافي والإلكتروني الموجود على منصات التواصل الاجتماعي، ويشجع فئة الشباب والأطفال على الحفاظ بالتقاليد والعادات المورثة في مجتمعنا العربي."شاب في العشرينات" يعد تجربة شعرية جديدة للشاعر محمد وحيد قلموش، ويضم الديوان 50 قصيدة شعرية تحمل تجارب متعددة للشباب والأطفال في مقتبل العمر.يذكر أن الكاتب محمد وحيد قلموش صدر له من قبل رواية "لا أحد ينام هنا"، و"للنصيب أشياء أخرى"، وشارك في معرض الكتاب قبل الماضي بمؤلفه الأخير، وحقق الكتاب مبيعات كبيرة.