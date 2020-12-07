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إصدار ديوان «شاب فى العشرينات» لـ محمد وحيد قلموش
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
سلمى بدرطباعة
صدر عن دار "أحرف" للنشر والتوزيع ديوان شعر جديد للكاتب والروائي محمد وحيد قلموش، بعنوان "شاب في العشرينات".
الديوان يحمل بين طياته الكثير من التجارب الشعرية لفئة الشباب في ظل الغزو الثقافي والإلكتروني الموجود على منصات التواصل الاجتماعي، ويشجع فئة الشباب والأطفال على الحفاظ بالتقاليد والعادات المورثة في مجتمعنا العربي.
"شاب في العشرينات" يعد تجربة شعرية جديدة للشاعر محمد وحيد قلموش، ويضم الديوان 50 قصيدة شعرية تحمل تجارب متعددة للشباب والأطفال في مقتبل العمر.
يذكر أن الكاتب محمد وحيد قلموش صدر له من قبل رواية "لا أحد ينام هنا"، و"للنصيب أشياء أخرى"، وشارك في معرض الكتاب قبل الماضي بمؤلفه الأخير، وحقق الكتاب مبيعات كبيرة.
الديوان يحمل بين طياته الكثير من التجارب الشعرية لفئة الشباب في ظل الغزو الثقافي والإلكتروني الموجود على منصات التواصل الاجتماعي، ويشجع فئة الشباب والأطفال على الحفاظ بالتقاليد والعادات المورثة في مجتمعنا العربي.
"شاب في العشرينات" يعد تجربة شعرية جديدة للشاعر محمد وحيد قلموش، ويضم الديوان 50 قصيدة شعرية تحمل تجارب متعددة للشباب والأطفال في مقتبل العمر.
يذكر أن الكاتب محمد وحيد قلموش صدر له من قبل رواية "لا أحد ينام هنا"، و"للنصيب أشياء أخرى"، وشارك في معرض الكتاب قبل الماضي بمؤلفه الأخير، وحقق الكتاب مبيعات كبيرة.