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عالم

اليابان.. تفشى إنفلونزا الطيور فى مزرعة غربى البلاد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
وكالات
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أعلنت مقاطعة نارا اليابانية عن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة دجاج بمدينة جوجو بالمقاطعة الواقعة غربي البلاد، فيما أشارت وزارة الزراعة إلى إعدام الآلاف من الدواجن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أكدت حكومة المقاطعة نفوق حوالي 30 دجاجة مصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في المزرعة، مشيرة إلى أنه سيتم إعدام حوالي 83 ألف دجاجة خشية انتشار الوباء.

وأعلنت وزارة الزراعة اليابانية الخميس الماضي، أن إنفلونزا الطيور شديدة العدوى ضربت مزرعة دواجن في مدينة ميتويو بمحافظة كاجاوا بغرب اليابان.

وأشارت إلى أنه "سيتم إعدام حوالي 330 ألف دجاجة في المزرعة، وتعليق صادرات لحوم الدجاج والبيض في الوقت الحالي".

وتخطط الوزارة لإجراء محادثات مع دول ومناطق أخرى لاستيراد الدجاج، فيما هذه أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن في البلاد منذ يناير 2018.

واضطرت اليابان لإعدام الآلاف من الدواجن في مقاطعات كاجاوا وميازاكي وهيوجو وفوكوكا بسبب تفشي الوباء.

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