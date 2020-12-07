وكيل معهد بحوث الأراضى يقوم بجولة لتحديث الرى فى الوادى الجديد

قام الدكتور علي إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ورئيس تحديث منظومة الري بالوادي الجديد، اليوم، بزيارة ولقاء الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد بمديرى الزراعى لمناقشة الموقف التنفيذي للشركات التي تعاقدت على تنفيذ منظومة تحديث الري مع صندوق المحافظة لاستصلاح الاراضي واستقبال ملفات بعض الآبار التي جرى إعداد كراسات شروط لها والتصميمات التنفيذية لبعض الشركات وإرسالها الي وحدة الري الحقلي بجهاز تحسين الأراضي وإبلاغ الشركات لسرعة الانتهاء من التصميمات الخاصة بكل بئر تم تسليمه وحسب مرحلته حيث تمت الإفادة بم تم من جهود مبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنهاء ضمانة المالية لقروض بـ ٥٪ على ٥ سنوات لتحديث الري في الأراضي التي تروى بالغمر وشاملة مصدر الطاقة الشمسية ضمن المبادرة والإجراءات المتبعة للحصول على القروض بعد تقديم طلبات التحديث لكل من الإدارات الزراعية والجمعيات وتجميعها ورفع المساحات وتصميمها ويتم التعاقد بين ألمزارعين والشركات دون قيد في اختيار الشركات التي تنفذ لهم وبالمواصفات الفنية التي وضعتها وزارة الزراعة من خلال منظومة تحديث الري ووحدة الري الحقلي واللجنة الفنية بها ويتابعها مجموعة تحديث الري المكلفة من بدء الفحص َالاستلام وحتي تنفيذ الشبكة واستلامها وضمانها لمدة عام وإرسال للبنك طبقًا لنظام التمويل.وفي إطار ذلك تم عقد ندوة إرشادية موسعة في الشركة ٥٥ لشرح منظومة تحديث الري في الوادي الجديد ضمن دورة تدريبية إقامتها مركز البحوث الزراعية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء للمزارعين بمشاركة ورعاية الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد والتي تم إعداد الدورة التدريبية وأدارها من خلال علماء مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور صلاح جميل أستاذ المكافحة ومدير المحطة الإقليمية بالوادي الجديد التابعة لمركز البحوث الزراعية وشارك فيها الدكتور عبدالرحيم عبدالنبي أستاذ مكافحة سوسة النخيل والدكتور عماد فودة أستاذ النخيل بالمعمل المركزي للنخيل والمهندس جابر مدير الإدارة الزراعية بالخارجة للتدريب والتعريف بكيفية التغلب ومكافحة سوسة النخيل في حضور المزارعين والمنتفعين لأكثر من ٥٠ مزراع وتستمر الدورة لمدة ٣ أيام مجموعة محاضرات نظرية وعملية للكشف ومعالجة سوسه النخيل.وتم الحوار والحديث عن أهمية تحديث منظومة الري الحقلي ومبادرة البنك المركزي وآليات تحديث الري من تقديم الطلب حتى التنفيذ مع أهمية ذلك للمزارعين من ذيادة الإنتاجية وذيادة دخل المزارعين وتوفير الطاقة والأسمدة والعمالة وراعة كامل المساحة.جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظة الوادي الجديد في مجال تحديث الري وبناء على تكليفات الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتعظيم الاستفادة من وحده الأرض والمياه وترشيد استخدام مياه الري لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديث منظومه الري الحقلي والاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والبحث عن موارد مائية إضافية ومنها المياة الجوفية واستدامتها من أجل المحافظة عليها ضمن منظومة الري بالوادي الجديد الذي يعتمد على المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتنمية بمفهومها الكامل.