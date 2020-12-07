إغاثيون يحذرون من كارثة إنسانية فى تيجراى

أعلن موظفون إغاثيون أن إقليم تيجراي شمال إثيوبيا يشهد اضطرابات شديدة، تحول دون إيصال المساعدات لمئات آلاف المدنيين من محتاجيها.وأفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء بأن منظمات الإغاثة حذرت من نقص الغذاء والدواء وأكياس حفظ الجثث في منطقة تيجراي، والتي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال منذ شهر بين قوات الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".وكانت فصائل معارضة في إقليم تيجراي أكدت، في وقت سابق، أن انفجارات وعمليات نهب ومناوشات استمرت في أجزاء من الإقليم بعد إعلان القوات الحكومية أنها على وشك اعتقال قادة المعارضة.وتشير الأنباء إلى أن القتال الدائر منذ نحو شهر بين القوات الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تسبب حتى الآن بمقتل الآلاف ولجوء نحو 46 ألفا إلى السودان المجاور.