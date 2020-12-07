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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات الناتو تتدرب على مواجهة بيلاروس وروسيا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:44 ص
قوات الناتو
قوات الناتو
وكالات
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أعلنت هيئة الأركان العليا البيلاروسية، أن دول الناتو تحافظ على مستوى عال لعملها الاستخباري وطلعات طيرانها الحربي قرب حدود بيلاروس.

وفي تصريح متلفز، أشار رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان روسلان كوسيجين إلى أن معدل كثافة طلعات طيران الحلف بما فيه الطائرات الاستراتيجية ومنها Global Hawk، يقترب من 25 طلعة في الأسبوع، مما يسمح لدول الناتو بخوض عمليات استطلاع مكثف ضد بيلاروس، حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس".

وتابع أن تحليل خطط العمليات التي جرت في إطار تدريبات "حماة أوروبا - 2020" التي أجراها الناتو هذا العام، وترتيب إجراء هذه العمليات، يدل على أن الدول الأعضاء في الناتو تدربت على العمل ضد الدولة الاتحادية، اتحاد روسيا وبيلاروس.

وقال "كوسيجين" إنه يتوقع مواصلة الحلف تعزيز وجوده العسكري في الدول المجاورة لبيلاروس.

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