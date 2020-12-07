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الصحة التونسية تمدد حظر التجول حتى نهاية العام

عالم

الصحة التونسية تمدد حظر التجول حتى نهاية العام

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:22 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
وكالات
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مددت وزارة الصحة التونسية حتى نهاية العام الجاري، حظر التجول الساري في جميع أنحاء البلاد من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحًا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة الصحة التونسية إن الحظر الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا سيستمر حتى 31 ديسمبر العام الجاري.

ويبقى محظورًا التنقل بين الساعة 20.00 والخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي، طوال أيام الأسبوع واجتماع أكثر من ثلاثين شخصًا في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة اليوم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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