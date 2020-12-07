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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

فوجئ بصدور كتابه.. أغرب قضية تعرض لها رفعت سلام

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:13 ص
رفعت سلام
رفعت سلام
ايهاب مصطفى
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كان الأمر مفاجأة كاملة له في ذلك الوقت، فالكتاب الذي أمسكه كان يحمل اسمه ومن ترجمته، لكنه لا يذكر متى طلب نشره أو مضى على التعاقد بالنشر الخاص به أو حتى طل من أحدهم كتابة مقدمة له، كل ما حدث هو أنه فوجئ أن الكتاب صدر باسمه دون أن تكون لديه فكرة كاملة عنه.

الحكاية كما ذكرها الشاعر والمترجم رفعت سلام، والذي وافته المنية اليوم، تقول ترجمت كتاب المؤلف الكرواتي دراجو شتامبوك: "وكان سفير كرواتيا في القاهرة، وهو الذي دعاني للتعرف عليه، وأهداني ديوانه لترجمته، وبالفعل ترجمته وعنونته بـ"نجوم منطفئة على منضدة"، ولكني وجدت الديوان منشورا تحت عنوان "لغة التمزق"، وكتب مقدمته إدوار الخراط".

ويضيف سلام:" في البداية نشرت ما قمت بترجمته من قصائد الديوان في جريدة أخبار الأدب، وبعد أن أنهيت ترجمة الديوان بالكامل، كتبت مقدمة له ومنحت السفير نسخة منها، وانهمكت في الحياة الثقافية، وهكذا عن طريق هذه النسخة فيما أتصور دون احتمال آخر نشأت المهزلة، لا أدرى كيف وصلت ليد إدوار الخراط فإذا به يكتب مقدمة لها، ويغير العنوان الركيك شعريًا حسبما أظن، من وراء ظهر المترجم، لتذهب للمجلس فيتم الدفع بها فورًا إلى المطبعة لتصدر في زمن قياسي 3 شهور".

وتابع: "لقد هرول الجميع في خدمة سعادة السفير، وفي هرولتهم لم يبالوا ماذا داسوا ودهموا، ولم ينتبهوا إلى تمريغهم في الوحل البديهيات الأولى، التي يصدعون بها رؤوسنا ليل نهار".

وأكد: "وفي المقدمة التي كتبها إدوار الخراط وتصدرت الكتاب لتسبق مقدمتي استخدم نصوص الترجمة دون الإشارة إلى المترجم، وكأنها بلا صاحب ليلتبس الأمر لدى القارئ، هل هي ترجمة الكاتب أم المترجم، استباحة غريبة دون أن يطرف جفن".

وفي الأخير قال: "كلمة السر كانت سعادة السفير، لقد هرولوا إليه جميعًا لا إلى الكتاب، فانكشفت عوراتهم التي يحاولون سترها بالكلمات الطنانة المتحذلقة، سعادة السفير الذي لم يقل أنه من المغضوب عليهم الآن في بلده بلا سلطات ولا منافع محتملة قادمة، والحقيقة لقد أفسدوا فرحتي تمامًا بصدور كتاب جديد، بل أفسدوا الكتاب نفسه، وفي الفرحة الثقافية الباقية لي"، وذلك حسبما ذكر في حوار لجريدة أخبار الأدب عام 2000.

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