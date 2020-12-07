سفير لبنان فى الإمارات: لا معلومات لدينا عن أسباب توقيف اللبنانيين الـ14

أعلن سفير ​لبنان​ في ​الإمارات​ فؤاد دندن، أن لا معلومات لديه عن الأسباب التي تم توقيف اللبنانيين الـ14 بموجبها، مشيرا إلى أن ​التحقيقات​ لا تزال سرية.وقال دندن في حديث لقناة "LBCI" اللبنانية: "الجالية اللبنانية هي ثانية أكبر جالية عربية في ​الإمارات​ ونحن أقل الجاليات التي يتم توقيف أعداد منها".وأضاف: "لا معلومات لدينا عن الأسباب التي تمّ توقيف اللبنانيين الـ14 من أجلها فالتحقيقات​ لا تزال سرية، ونحن نتواصل مع ​أهالي الموقوفين​ دائما ومع السلطات الإماراتية التي تسمح بالاتصال بين الموقوفين والأهالي".وقال: "لم نتبلغ رسميا بأي قرار يتعلق بوقف إعطاء تأشيرات للبنانيين وتواصلت مع السلطات الإماراتية، وأكدوا أنه ليس هناك من قرار في هذا الإطار".وتابع: "هناك لبنانيون تمكنوا من الحصول على تأشيرات وآخرون لم يتمكنوا من ذلك فهناك شروط للحصول على تأشيرات وفي لبنان بات هناك نوع من حالة هلع فبات الأشخاص يتقدمون في نفس اليوم بأكثر من طلب للتأشيرة وهذا يؤدي إلى رفض من الـ"SYSTEM" للتأشيرة، والإمارة الوحيدة التي رفعت الحظر عن تأشيرات الزيارة هي دبي في ظل الإجراءات المتخذة في موضوع ​كورونا​".وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في 20 نوفمبر الماضي أنه تم توقيف 14 لبنانيا في الإمارات على دفعتين أثناء ممارستهم هواية كرة القدم.وقالت الصحيفة إن "الموقوفين مقيمون في الإمارات ولا تحمل سجلاتهم أي سوابق في الإمارات أو لبنان"، وأن بين الموقوفين سبعة من أبناء بلدة شحور الجنوبية.