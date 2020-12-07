رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الصحة التونسية تمدد حظر التجول حتى نهاية العام

عالم

سفير لبنان فى الإمارات: لا معلومات لدينا عن أسباب توقيف اللبنانيين الـ14

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
فؤاد دندن
فؤاد دندن
وكالات
طباعة
أعلن سفير ​لبنان​ في ​الإمارات​ فؤاد دندن، أن لا معلومات لديه عن الأسباب التي تم توقيف اللبنانيين الـ14 بموجبها، مشيرا إلى أن ​التحقيقات​ لا تزال سرية.

وقال دندن في حديث لقناة "LBCI" اللبنانية: "الجالية اللبنانية هي ثانية أكبر جالية عربية في ​الإمارات​ ونحن أقل الجاليات التي يتم توقيف أعداد منها".

وأضاف: "لا معلومات لدينا عن الأسباب التي تمّ توقيف اللبنانيين الـ14 من أجلها فالتحقيقات​ لا تزال سرية، ونحن نتواصل مع ​أهالي الموقوفين​ دائما ومع السلطات الإماراتية التي تسمح بالاتصال بين الموقوفين والأهالي".

وقال: "لم نتبلغ رسميا بأي قرار يتعلق بوقف إعطاء تأشيرات للبنانيين وتواصلت مع السلطات الإماراتية، وأكدوا أنه ليس هناك من قرار في هذا الإطار".

وتابع: "هناك لبنانيون تمكنوا من الحصول على تأشيرات وآخرون لم يتمكنوا من ذلك فهناك شروط للحصول على تأشيرات وفي لبنان بات هناك نوع من حالة هلع فبات الأشخاص يتقدمون في نفس اليوم بأكثر من طلب للتأشيرة وهذا يؤدي إلى رفض من الـ"SYSTEM" للتأشيرة، والإمارة الوحيدة التي رفعت الحظر عن تأشيرات الزيارة هي دبي في ظل الإجراءات المتخذة في موضوع ​كورونا​".

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في 20 نوفمبر الماضي أنه تم توقيف 14 لبنانيا في الإمارات على دفعتين أثناء ممارستهم هواية كرة القدم.

وقالت الصحيفة إن "الموقوفين مقيمون في الإمارات ولا تحمل سجلاتهم أي سوابق في الإمارات أو لبنان"، وأن بين الموقوفين سبعة من أبناء بلدة شحور الجنوبية.

موضوعات متعلقة

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

لجنه الانتخابات بالاسم عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

رابط تسجيل دخول منصة حصص مصر لطلبة الثانوية العامة 2021

ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين؟.. صورة بمهرجان القاهرة تثير الجدل

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

رحيل الفنان والمخرج السورى علاء الدين كوكش

صيادون هنود يعيدون قرشًا نادرًا إلى البحر بعد أن علق فى شباكهم (فيديو)

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 7-12-2020

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

«صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

«شِعْرِيَّةُ الصَّمْت».. جديد الناقد صلاح بوسريف عن دار فضاءات

لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان

«بالمفتشر».. مفردات الصراحة في الحارة المصرية