رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. إنقاذ سائح فرنسى علق فى الثلوج

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
إنقاذ سائح علق فى
إنقاذ سائح علق فى الثلوج
وكالات
طباعة
تمكنت السلطات المغربية لقيادة أمسمرير وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية من إنقاذ سائح فرنسي علقت سيارته في الثلوج على الطريق الإقليمية 704 بين تلمي وأكدال جنوب شرقي المغرب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشار بيان صدر عن السلطات المغربية إلى أن "السائح في حالة صحية جيدة، حيث قدمت له الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بعد إخراج سيارته".

وأهابت اللجنة الإقليمية بجميع المواطنين والسياح توخي الحذر في تنقلاتهم، ومراجعة النشرات الجوية قبل السفر أو التنقل، خصوصا صوب المناطق الجبلية التي تعرف تساقط الثلوج أو الأمطار الرعدية.

موضوعات متعلقة

«وثقوها بالحبال».. تفاصيل مصرع فتاة داخل مركز لعلاج الإدمان بالجيزة

الصحة: 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة

طريقة الحصول على حساب الطالب الموحد للصف الأول الثانوي

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

رحيل الفنان والمخرج السورى علاء الدين كوكش

صيادون هنود يعيدون قرشًا نادرًا إلى البحر بعد أن علق فى شباكهم (فيديو)

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 7-12-2020

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

فوجئ بصدور كتابه.. أغرب قضية تعرض لها رفعت سلام

«صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

مجلة ميمرا.. الكلمة تستأنف الصدور فى ألمانيا بالعربية

«شِعْرِيَّةُ الصَّمْت».. جديد الناقد صلاح بوسريف عن دار فضاءات