رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الصحة التونسية تمدد حظر التجول حتى نهاية العام

عالم

اعتقال أكثر من 100 شخص خلال مظاهرات فى أثينا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:36 ص
مظاهرات فى أثينا
مظاهرات فى أثينا
وكالات
طباعة
اعتقلت الشرطة أكثر من 100 شخص وسط أثينا، خرقوا الحظر المفروض على التجمعات وشاركوا في مسيرات لإحياء ذكرى مقتل الكسيس جريجوروبولوس، الذي اتهمت الشرطة بإطلاق النار عليه.

وأفادت وكالة أنباء "AMNA" بأن معظم الاعتقالات حدثت في منطقة إكسارتشيا، حيث تتمركز المنظمات الأنارشية اللاسلطوية.

وأشارت الوكالة إلى أن الآلاف من عناصر الشرطة تجولوا في شوارع أثينا يوم الأحد ومنذ الصباح، منعت الشرطة الأفراد والجماعات من الاقتراب من موقع مقتل الفتى واستخدمت القنابل الضوئية والصوتية لتفريق المخالفين.

وقتل جريجوروبولوس بالرصاص في 6 ديسمبر 2008 بعد مشاجرة بين المتظاهرين والشرطة في ظل ظروف غامضة.

وأثار الحادث أسبوعين من الاحتجاجات والصدامات والحرق المتعمد في جميع أنحاء البلاد، ونهبت مئات المتاجر في أثينا فيما تتكرر أعمال الشغب كل عام في ذكرى الحادث.

موضوعات متعلقة

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

خطوات تسجيل دخول استمارة الثانوية العامة 2021 - 2020

لجنه الانتخابات بالاسم عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

طريقة الحصول على حساب الطالب الموحد للصف الأول الثانوي

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

رحيل الفنان والمخرج السورى علاء الدين كوكش

صيادون هنود يعيدون قرشًا نادرًا إلى البحر بعد أن علق فى شباكهم (فيديو)

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 7-12-2020

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

«صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

«شِعْرِيَّةُ الصَّمْت».. جديد الناقد صلاح بوسريف عن دار فضاءات

لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان

«بالمفتشر».. مفردات الصراحة في الحارة المصرية