اعتقال أكثر من 100 شخص خلال مظاهرات فى أثينا

اعتقلت الشرطة أكثر من 100 شخص وسط أثينا، خرقوا الحظر المفروض على التجمعات وشاركوا في مسيرات لإحياء ذكرى مقتل الكسيس جريجوروبولوس، الذي اتهمت الشرطة بإطلاق النار عليه.وأفادت وكالة أنباء "AMNA" بأن معظم الاعتقالات حدثت في منطقة إكسارتشيا، حيث تتمركز المنظمات الأنارشية اللاسلطوية.وأشارت الوكالة إلى أن الآلاف من عناصر الشرطة تجولوا في شوارع أثينا يوم الأحد ومنذ الصباح، منعت الشرطة الأفراد والجماعات من الاقتراب من موقع مقتل الفتى واستخدمت القنابل الضوئية والصوتية لتفريق المخالفين.وقتل جريجوروبولوس بالرصاص في 6 ديسمبر 2008 بعد مشاجرة بين المتظاهرين والشرطة في ظل ظروف غامضة.وأثار الحادث أسبوعين من الاحتجاجات والصدامات والحرق المتعمد في جميع أنحاء البلاد، ونهبت مئات المتاجر في أثينا فيما تتكرر أعمال الشغب كل عام في ذكرى الحادث.