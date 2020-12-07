إسرائيل: 7500 شخص سيحصلون على لقاح كورونا خلال 3 أسابيع

قال المجلس الوزاري الإسرائيلي المعني بملف الفيروس التاجي المُستجد "كورونا" إن 7500 شخص سيتلقون لقاح كورونا خلال ثلاثة أسابيع من الآن.وذكر موقع "عروتس شيفع" في نسخته باللغة الإنجليزية، أن وزارة الصحة تصر على غلق المدارس والشركات في المدن "الحمراء" و"البرتقالية" قبل البدء في عملية التطعيم.ولم يذكر الموقع مزيدا من التفاصيل.وبلغ عدد المُصابين بفيروس كورونا في إسرائيل حتى الآن 344 ألفًا تعافى منهم 328 ألفًا وتوفي 2909.