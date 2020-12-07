البرازيل تسجل 26363 إصابة و313 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 26363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و313 وفاة في الـ24 ساعة الماضية.وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 6 ملايين و603540 إصابة، كما بلغ عدد الوفيات 176941 حالة منذ ظهور الوباء.وتحل البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني من ناحية الوفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.