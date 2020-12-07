مواعيد القطارات اليوم الإثنين 7-12-2020

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا، تستمر جهود وزارة النقل وهيئة السكك الحديد، من حيث إنتظام مواعيد القطارات نظرًا إلى أنها أهم وسيلة مواصلات للمواطنين.ويكشف لكم "الدستور" في تقريرها اليومية عن مواعيد القطارات اليوم الاثنين 7-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الاثنين 7-12-2020:موعد قطار رقم 1143 اليوم الاثنين 7-12-2020 - مميزيبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.موعد قطار رقم 935 اليوم الاثنين 7-12-2020 - مكيفيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.موعد قطار رقم 1935 اليوم الاثنين 7-12-2020 - مكيفويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.مواعيد القطارات المميزة الاثنين 7-12-2020:موعد قطار رقم 956 اليوم الاثنين 7-12-2020 - مختلطيتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.موعد قطار رقم 954 اليوم الاثنين 7-12-2020 - مختلطيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.موعد قطار رقم 966 اليوم الاثنين 7-12-2020 - مختلطيبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.موعد قطار رقم 586 اليوم الاثنين 7-12-2020 - مختلطينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.موعد قطار رقم 948 اليوم الاثنين 7-12-2020 - مختلطيبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.موعد قطار رقم 662 اليوم الاثنين 7-12-2020 - ركابيبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.موعد قطار رقم 268 اليوم الاثنين 7-12-2020 - ركابيبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.موعد قطار رقم 1116 اليوم الاثنين 7-12-2020 - مكيفيبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.موعد قطار رقم 12 اليوم الاثنين 7-12-2020 - مميزيتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.