إصابة الفنانة صابرين بكورونا
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:47 م
أعلنت الفنانة صابرين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".
وكانت الفنانة صابرين أعلنت أمس السبت إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا.
وشاركت صابرين منذ أيام في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 بدار الأوبرا المصرية.
وكانت الفنانة صابرين أعلنت أمس السبت إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا.
وشاركت صابرين منذ أيام في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 بدار الأوبرا المصرية.