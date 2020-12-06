إصابة الفنانة صابرين بكورونا

أعلنت الفنانة صابرين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".وكانت الفنانة صابرين أعلنت أمس السبت إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا.وشاركت صابرين منذ أيام في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 بدار الأوبرا المصرية.