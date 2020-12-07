من موقع الحادث..  القصة الكاملة لانتحار عروس فيصل (صور)

شهدت منطقة الطوابق بحى فيصل فى محافظة الجيزة واقعة مأساوية، عندما أقدم زوجان على الانتحار بإلقاء نفسهما من الطابق الرابع، بسبب مشاكل أسرية بين الزوجة "القاصر" وحماتها، تطورت إلى أن ألقت الفتاة بنفسها.انتقلت "الدستور" إلى مكان الواقعة فى شارع الشهيد أحمد حمدى؛ للوقوف على ملابسات الحادث، الزوج يدعى "أحمد" 16 سنة يعمل صنايعى، وزوجته "رحمة" 15 سنة، والتي لقيت مصرعها.يرجع سبب الخلاف أن مشاجرة حدثت بين الزوجة وحماتها، تطورت إلى إحداث جرح فى رأسها، فانتابها الهلع بمجرد رؤيتها الدم، وهرولت نحو النافذة، وألقت بنفسها من الطابق الرابع.وعندما تأكد الزوج من موتها أراد أن يلحقها وألقى بنفسه أيضا قائلًا: "مليش عيش بعدك"، وذلك حسب رواية الأهالي الذين استطاعوا إنقاذه باستخدام بطانيه سقط عليها.وقال صاحب مخبز عيش قرب مكان الحدث، إن الواقعة كانت أمس السبت عقب مباراة الأهلى، "بعدما انصرف الناس إلى بيوتهم سمعنا صوت شيء ثقيل يسقط من العقار محل الواقعة، ذهبت لأتبين الأمر فوجئت بالفتاة أو الطفلة رحمة سقطت من الطابق الرابع، والدماء تسيل منها من كل جانب، وبعدها خرج زوجها يرتدى ملابسه الداخليه فقط، وهو يصرخ، كان يجمع التراب فوق رأسه وأخذها فى حضنه وهو يصرخ قائلًا: عملتى كده ليه دا أنا كنت بموت فيكى، أنا جهزتلك الاكل اللى كنتى عاوزاه مش هعرف أعيش من غيرك".وأضاف الشاهد، في روايته لـ"الدستور": "تجمع الأهلى حول الشاب وزوجته، كنا نحاول تهدئته قلنا له: إنها مازالت على قيد الحياة.. وأن الإسعاف فى طريقها إلينا.. لا تقلق.. كل شيء سيكون على مايرام".وتابع: "حضرت سيارة الإسعاف وبعد فحص جثة الفتاة تبين أنها فارقت الحياة ولابد من إبلاغ الشرطة قبل تحريكها من مكانها، عندما سمع الزوج هذا الكلام استل نفسه من وسط الناس وركض بسرعة نحو شقته الكائنة فى الطابق الرابع".يقول الشاهد: "كنا نشك أنه سوف يفعل مثل زوجته ويلقى بنفسه، فتبعناه بسرعة وأمسكنا بنصفه السفلى من الشباك، كان يقاوم بشراسة وهو يحاول الإفلات من بين أيدينا، عندما شاهد الأهالى الموقف أسرع أحدهم وأحضر بطانية لمحاولة التقاطه فيها إن سقط، وبالفعل استطاع الشاب الإفلات من بين أيدينا بعدما نزعت ملابسه فى إيدينا وسقط على البطانية ونجا من الموت".فيما قال أحد المقريبن من الأسرة إن والد الفتاة سيئ السمعة وهو السبب فيما وصلت إليه "الطفلة المنتحرة"، فقد تعرضت لكمية كبيرة من العذاب على أيدى زوجيها السابقان، حيث زوجها والدها مرتين قبل ذلك، كانت نتيجتهما الانفصال وهما الآن فى السجن".وأضاف: "طفلة صغيرة لم تعى ولا تفهم شىء بعد، بسبب جشع والدها وسوء سلوكه أدى بها إلى الموت، كانت هناك مشاجرات كثيرة تحدث بين الفتاة وزوجها، ولكن لعدم خبرتها وصغر سنها كانت لا تحسن التصرف، وأخيرًا عندما تشاجرت من حماتها قررت أن تنتحر.و تجرى النيابة العامة بمحافظة الجيزة، تحقيقات موسعة في انتحار زوجين بمنطقة الطوابق، بعد أن ألقت زوجة بنفسها من الطابق الرابع ليلحق زوجها بها بعد دقيقة صارخا: "مش هعيش من غيرك".وأشارت التحريات والتحقيقات إلى أن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية، يفيد بوجود جثتين في الشارع بمنطقة الطوابق، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال القوات إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الزوج يبلغ من العمر 17 عامًا، والزوجة 16 عامًا، ونظرا لعدم بلوغهما السن القانوني تزوجا عرفيا منذ أقل من شهر بعقد في مكتب محامي بعلم أسرتيهما لحين بلوغهما السن القانونية، ومن ثم عقد القران رسميا.