استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

تقدم المستشار محمد عطية، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة باستقالتهما من منصبهما.

وقرر المستشار محمد عطية عدم استكمال مهمته مع الزمالك في الفترة الحالية، وحدث نفس الموقف مع عبد الحليم علي مدير الكرة، الذي اعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق الأبيض.