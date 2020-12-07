إصابة 5 طالبات بتسمم فى جامعة جنوب الوادى بقنا

أصيبت 5 من طالبات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، أمس الأحد، بتسمم غذائي عقب تناولهن وجبة "أندومي" من كافيتريا كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بتلقي إشارة من الدكتور بدوي السعيد مدير مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بإصابة "ريم.ر"، و"ريم.ع"، و"سارة.ع"، و"دنيا.ع"، و"روان.ع"، طالبات بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بقنا، بتسمم غذائي إثر تناولهن وجبة "أندومي" بكافتيريا كلية الصيدلة بالجامعة.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.