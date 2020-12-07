رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 5 طالبات بتسمم فى جامعة جنوب الوادى بقنا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
اسعاف
اسعاف
قنا: إسلام البكري
طباعة
أصيبت 5 من طالبات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، أمس الأحد، بتسمم غذائي عقب تناولهن وجبة "أندومي" من كافيتريا كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بتلقي إشارة من الدكتور بدوي السعيد مدير مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بإصابة "ريم.ر"، و"ريم.ع"، و"سارة.ع"، و"دنيا.ع"، و"روان.ع"، طالبات بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بقنا، بتسمم غذائي إثر تناولهن وجبة "أندومي" بكافتيريا كلية الصيدلة بالجامعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

موضوعات متعلقة

طريقة الحصول على حساب الطالب الموحد للصف الأول الثانوي

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

الصحة: 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة

رابط تسجيل دخول منصة حصص مصر لطلبة الثانوية العامة 2021

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

بدء غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية لمدة 5 سنوات (صور)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

خطر جديد.. دراسة: النساء كبار السن أكثر عرضة للإصابة بكورونا

تعرف على أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في الأسواق

أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات شمال إيطاليا

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان

«بالمفتشر».. مفردات الصراحة في الحارة المصرية

نهلة عبد السلام: بيسة أقرب شخصية لي.. ونمل وأفيال أول كتاباتي

إبراهيم المصري ناعيًا رفعت سلام: أحد قيمنا الثقافية الرفيعة