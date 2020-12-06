شباب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر ينظمون حملة للتبرع بالدم

نظمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، مساء اليوم، بقيادة هاني حمد أمين الشباب بالمحافظة حملة للتبرع بالدم بمقر الحزب بمدينة الغردقة بحضور قيادات الحزب بالمحافظة.قال هاني حمد أمين الشباب بالمحافظة، إن الحملة تأتي انطلاقا من اهتمام الحزب بالملف الصحي لخدمة أهالى البحر الأحمر وبحث أهم الاحتياجات العاجلة للعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين.من جانبه أكد عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة، أن حملة التبرع بالدم كانت أهم الأولويات الملحة للعمل على توفير أكياس دم تستخدم في الطوارئ العاجلة في ظل ارتفاع حوادث الطرق خلال الفترة الماضية.يذكر أنه شارك في الحملة أعضاء وقيادات الحزب بالاضافة لبعض الشباب المتطوع.