حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 7 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت اليوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: ابقَ حذرًا في كل الأحوال، وقد يجعلك هذا اليوم تواجه خيارًا صعبًا أو قرارًا يتعلّق إما بسفر أو برحيل أو بتغيير.عاطفيًا: ينتقل فينوس إلى برج الدلو ليفتتح دورة فلكية أكثر وعدًا على الصعيد العاطفي، ولكي يحمل إليك خبرًا سارًا أو مفاجأة سعيدة.صحيًا: انسحب من مكان يشعرك بالخطر على صحتك ولا تتورّط بجديد، هنالك من يخدعك أو يحضّر لك مكيدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.