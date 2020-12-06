«بيت العائلة» بملوي يكرم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المنتخبين

ينظم فرع بيت العائلة المصرية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، برئاسة الشيخ محمد صابر حبيب حفل تكريم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الفائزين في الانتخابات الأخيرة ويمثلون دائرة بندر ومركز ملويوقال الشيخ نصر الدين محمد محمد رئيس لجنة الخطاب الديني بفرع بيت العائلة بملوي أن حفل تكريم نواب بندر ومركز ملوي الفائزين بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب يقام بمقر بيت العائلة المصرية بقاعة مجلس مدينة ملوي في الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر الجاري ويشرف على تنظيم الحفل طه والي رئيس لجنة الشباب ببيت العائلة.وأضاف أنه سيتم خلال الأحتفال مناقشة وضع تصورات وخطة لما سيقوم به النواب وأهم الملفات التي سيتصدون لها وعلى رأسها ملفات التعليم والصحة والمرور وتوفير فرص العمل للشباب والصناعات الحرفية الصغيرة وفتح مجالات للصناعات اليدوية وكيفية الوصول إلى أعلى مستوى للشباب.