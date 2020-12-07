حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين7 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان، اليوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تنتظرك المفاجآت السارّة، وتزداد الأرباح والتسويات والانفراجات، فما عليك سوى اقتناص الفرص لحظة وصولها.عاطفيًا: تعبر عن مشاعرك للشريك، ويسهل الإحساس المتبادل والتفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة كثيرة.صحيًا: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.