مشاجرة على ثمن فنجان قهوة تنهي حياة صاحب مقهى بدمنهور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة راح ضحيتها، صاحب مقهى بسبب خلافه على ثمن فنجان قهوة مع أحد الزبائن، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الزبون بإسدال مطواة كانت بحوزته وانهال بها على صاحب المقهى الذى سقط على الأرض جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة داخل أحد المقاهى بشارع النصر بدائرة مركز دمنهور ووجود متوفى.انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مقتل "محمود. ع. د، ٥٠ سنة" صاحب مقهى ومقيم دمنهور وتبين من التحريات الأولية أن وراء الجريمة "سعد. م. أ،٥٠ سنة" عامل ومقيم دمنهور.وأضافت التحريات وسؤال الشهود نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم بسبب الخلاف على حساب فنجان قهوة قام بتناوله المتهم وعندما طلب منه صاحب المقهى سداد قيمته رفض وقام بالتعدي عليه بالمطواة.تمكن ضباط مباحث مركز دمنهور من القبض على المتهم وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.