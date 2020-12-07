حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 7 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور، اليوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: قد تناقش عقدًا أو اتفاقًا أو تخوض مفاوضات ناجحة هذا اليوم، ويتغيّر المناخ إلى الأفضل.عاطفيًا: لا تخشَ ردّ فعل الشريك تجاه مواقفك، فهو مستعد لدعمك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بك.صحيًا: بعدما عانيت سابقًا من مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.