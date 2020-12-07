حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 7 ديسمبر 2020
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:-
الحمل
مهنيًا: تنتهي من معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل إمكاناتك لمعالجة بعض الذيول.
عاطفيًا: قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.
صحيًا: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك.
الثور
مهنيًا: قد تناقش عقدًا أو اتفاقًا او تخوض مفاوضات ناجحة هذا اليوم، ويتغيّر المناخ إلى الأفضل.
عاطفيًا: لا تخشَ ردّ فعل الشريك تجاه مواقفك، فهو مستعد لدعمك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بك.
صحيًا: بعدما عانيت سابقًا مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة.
الجوزاء
مهنيًا: يبلبل هذا اليوم الأجواء قليلًا ويحدّ من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض الخضّات.
عاطفيًا: أدعوك إلى عدم إحراج الحبيب هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسيًا، وحاول أن تتفهم ما يعانيه.
صحيًا: خطران غير مباشرين يهددانك اليوم نابعان من توترات نفسية وعصبية، لكن لا داعي إلى القلق.
السرطان
مهنيًا: تنتظرك المفاجآت السارّة، وتزداد الأرباح والتسويات والانفراجات، فما عليك سوى اقتناص الفرص لحظة وصولها.
عاطفيًا: تعبر عن مشاعرك للشريك، ويسهل الإحساس المتبادل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة كثيرة.
صحيًا: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية.
الأسد
مهنيًا: استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.
عاطفيًا: مشكلات بسيطة لا تعيق تطوّر العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول سهلة وبسيطة أكثر من المتوقع.
صحيًا: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيط تقلقك بعض الشيء وترهق أعصابك فترة قصيرة.
العذراء
مهنيًا: استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.
عاطفيًا: يعني لك الكثير هذا اليوم، تتذكر فيه بداية اللقاء مع الحبيب وأجمل الأوقات الرومانسية التي أمضيتماها معًا قبل الارتباط.
صحيًا: استشر خبير تغذية، فهو وحده القادر على تخليصك من السمنة بطريقة صحيحة.
الميزان
مهنيًا: يركّز هذا اليوم على الشؤون المالية من مصاريف واستثمارات، من الأفضل عدم القيام بعملية شرائية كبيرة في هذه الأثناء، أو عدم التورط في شراكة.
عاطفيًا: تأسر القلوب بسحرك الذي يتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم، وتُحاط بالاهتمام والرعاية والمحبة وتحاصرك الدعوات من كل جهة.
صحيًا: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة، فترتاح نفسيًا.
العقرب
مهنيًا: يغذّيك هذا اليوم بالأحلام والقوّة والعزيمة، ويجعلك قادرًا على المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة المقبلة.
عاطفيًا: يوم من البرودة في العلاقة بالشريك، لكن الأيام المقبلة تشهد تبدلًا سريعًا نحو مزيد من التواصل الإيجابي.
صحيًا: إ اختر ما يناسبك من الاقتراحات المطروحة أمامك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي.
القوس
مهنيًا: يركّز هذا اليوم على قضايا مهنية وعائلية متداخلة، ويشير إلى بعض النجاحات المهمة.
عاطفيًا: الشريك إنسان حسّاس ورومانسيّ وحنون، لا تجعله يفقد أيًا منها بسبب تصرّفك الأرعن معه.
صحيًا: استمع إلى النصائح ولا تفرض رأيًا أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي.
الجدي
مهنيًا: يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق.
عاطفيًا: انتبه من نزاعات شخصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد يؤخذ عليك إغواء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك.
صحيًا: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلبًا عليك.
الدلو
مهنيًا: الحظّ يبتسم لك ويطمئن بالك، وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافسًا يهزمك.
عاطفيًا: بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات مستقبلية واثقة.
صحيًا: لا تكن متذمرًا من القيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.
الحوت
مهنيًا: ابقَ حذرًا في كل الأحوال، وقد يجعلك هذا اليوم تواجه خيارًا صعبًا أو قرارًا يتعلّق إما بسفر أو برحيل أو بتغيير.
عاطفيًا: ينتقل فينوس إلى برج الدلو ليفتتح دورة فلكية أكثر وعدًا على الصعيد العاطفي، ولكي يحمل إليك خبرًا سارًا أو مفاجأة سعيدة.
صحيًا: انسحب من مكان يشعرك بالخطر على صحتك ولا تتورّط بجديد، هنالك من يخدعك أو يحضّر لك مكيدة.
الحمل
مهنيًا: تنتهي من معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل إمكاناتك لمعالجة بعض الذيول.
عاطفيًا: قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.
صحيًا: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك.
الثور
مهنيًا: قد تناقش عقدًا أو اتفاقًا او تخوض مفاوضات ناجحة هذا اليوم، ويتغيّر المناخ إلى الأفضل.
عاطفيًا: لا تخشَ ردّ فعل الشريك تجاه مواقفك، فهو مستعد لدعمك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بك.
صحيًا: بعدما عانيت سابقًا مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة.
الجوزاء
مهنيًا: يبلبل هذا اليوم الأجواء قليلًا ويحدّ من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض الخضّات.
عاطفيًا: أدعوك إلى عدم إحراج الحبيب هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسيًا، وحاول أن تتفهم ما يعانيه.
صحيًا: خطران غير مباشرين يهددانك اليوم نابعان من توترات نفسية وعصبية، لكن لا داعي إلى القلق.
السرطان
مهنيًا: تنتظرك المفاجآت السارّة، وتزداد الأرباح والتسويات والانفراجات، فما عليك سوى اقتناص الفرص لحظة وصولها.
عاطفيًا: تعبر عن مشاعرك للشريك، ويسهل الإحساس المتبادل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة كثيرة.
صحيًا: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية.
الأسد
مهنيًا: استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.
عاطفيًا: مشكلات بسيطة لا تعيق تطوّر العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول سهلة وبسيطة أكثر من المتوقع.
صحيًا: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيط تقلقك بعض الشيء وترهق أعصابك فترة قصيرة.
العذراء
مهنيًا: استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.
عاطفيًا: يعني لك الكثير هذا اليوم، تتذكر فيه بداية اللقاء مع الحبيب وأجمل الأوقات الرومانسية التي أمضيتماها معًا قبل الارتباط.
صحيًا: استشر خبير تغذية، فهو وحده القادر على تخليصك من السمنة بطريقة صحيحة.
الميزان
مهنيًا: يركّز هذا اليوم على الشؤون المالية من مصاريف واستثمارات، من الأفضل عدم القيام بعملية شرائية كبيرة في هذه الأثناء، أو عدم التورط في شراكة.
عاطفيًا: تأسر القلوب بسحرك الذي يتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم، وتُحاط بالاهتمام والرعاية والمحبة وتحاصرك الدعوات من كل جهة.
صحيًا: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة، فترتاح نفسيًا.
العقرب
مهنيًا: يغذّيك هذا اليوم بالأحلام والقوّة والعزيمة، ويجعلك قادرًا على المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة المقبلة.
عاطفيًا: يوم من البرودة في العلاقة بالشريك، لكن الأيام المقبلة تشهد تبدلًا سريعًا نحو مزيد من التواصل الإيجابي.
صحيًا: إ اختر ما يناسبك من الاقتراحات المطروحة أمامك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي.
القوس
مهنيًا: يركّز هذا اليوم على قضايا مهنية وعائلية متداخلة، ويشير إلى بعض النجاحات المهمة.
عاطفيًا: الشريك إنسان حسّاس ورومانسيّ وحنون، لا تجعله يفقد أيًا منها بسبب تصرّفك الأرعن معه.
صحيًا: استمع إلى النصائح ولا تفرض رأيًا أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي.
الجدي
مهنيًا: يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق.
عاطفيًا: انتبه من نزاعات شخصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد يؤخذ عليك إغواء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك.
صحيًا: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلبًا عليك.
الدلو
مهنيًا: الحظّ يبتسم لك ويطمئن بالك، وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافسًا يهزمك.
عاطفيًا: بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات مستقبلية واثقة.
صحيًا: لا تكن متذمرًا من القيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.
الحوت
مهنيًا: ابقَ حذرًا في كل الأحوال، وقد يجعلك هذا اليوم تواجه خيارًا صعبًا أو قرارًا يتعلّق إما بسفر أو برحيل أو بتغيير.
عاطفيًا: ينتقل فينوس إلى برج الدلو ليفتتح دورة فلكية أكثر وعدًا على الصعيد العاطفي، ولكي يحمل إليك خبرًا سارًا أو مفاجأة سعيدة.
صحيًا: انسحب من مكان يشعرك بالخطر على صحتك ولا تتورّط بجديد، هنالك من يخدعك أو يحضّر لك مكيدة.