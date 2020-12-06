فيروس كورونا ينهي حياة معلم فلسفة في الغربية

توفى أيمن لطفي حربي، مدرس مادة الفلسفة بمدرسة اللواء جمال شكر الثانوية بالقرشية، مقيم بقرية ميت يزيد بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية إثر إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الحجر الصحي، ويجرى تغسيل وتكَفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي.كان معلم الفلسفة قد ظهرت عليه مؤخرًا أعراض الإصابة بالفيروس القاتل، متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وجرى عزلة داخل الحجر الصحي وتم أخذ عينة طبية وجاءت النتيجة إيجابية وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية مساء اليوم.