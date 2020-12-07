سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي بالبنوك المصرية الإثنين 7-12-2020

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك عودة

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى بنك القاهرة





قد يهمك أيضًا:

تنشر «الدستور»، والذي شهد استقرارًا نسبيًا، اليوم الإثنين 7-12-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.استقر سعر شراء الدولار الرسمي نسبيًا أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 15.597 جنيه للشراء مقابل 15.595 للبيع، بينما استقر سعر البيع عند 15.726 جنيه.وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.15.71 جنيه للبيع.15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.ارتفاع صافي الإحتياطي النقدي الأجنبي.ارتفع صافى احتياطى مصر من النقد الأجنبى بنسبة 8.8% خلال النصف الثاني من العام الحالي 2020، حيث سجل صافى الاحتياطيات الدولية ارتفاعًا لـ 39.2 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 36 مليار دولار أثناء ذروة جائحة كورونا خلال شهر مايو الماضى.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الاحتياطيات الدولية سجلت ارتفاعات مطردة بدءًا من منتصف العام الحالى 2020، حيث ارتفعت من 36 مليار دولار خلال مايو 2020 لـ 38.2 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضى، ثم 38.3 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى وصولًا لـ 38.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضى.كما أظهر تقرير الإحصاء، أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار واصل تحسنه خلال الأشهر الماضية رغم الجائحة ليتراجع سعر صرف الدولار من 16.50 جنيه خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 15.91 جنيه خلال شهر أغسطس 2020، بينما ارتفع متوسط سعر بيع اليورو من 18.30 جنيه لـ 18.99 جنيه، وجنيه استرلينى من 20.10 جنيه لـ21.20 جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.