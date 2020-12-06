إندونيسيا تتسلم أول دفعة من لقاح صيني مضاد لكورونا

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأحد، أن بلاده تسلمت أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا من الصين، مع استعداد الحكومة لإطلاق برنامج تطعيم شامل.قال ويدودو، بحسب ما نقلت وكالة رويترز: "تلقينا 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية، الذي يخضع للتجارب في إندونيسيا منذ أغسطس الماضي"، مضيفًا: "تتوقع الحكومة استلام 1.8 مليون جرعة أخرى أوائل يناير المقبل".وتابع "من المنتظر أن تتسلم إندونيسيا أيضا في الشهر الجاري مواد خام لإنتاج 15 مليون جرعة، ومواد لإنتاج 30 مليون جرعة أخرى الشهر المقبل".وأوضح ويدودو أن اللقاح لا يزال يخضع لتقييم وكالة الغذاء والدواء الإندونيسية في الوقت الذي تستعد فيه حكومته لتوزيعه في أنحاء البلاد، التي يصل عدد سكانها إلى 270 مليون نسمة.وأعلنت إندونيسيا تسجيل 575796 حالة إصابة بكورونا، إضافة إلى 17740 حالة وفاة بالفيروس.