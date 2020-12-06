موظفو إغاثة: انعدام الأمن يمنع دخول مساعدات لإقليم تيجراي الإثيوبي

قال موظفو إغاثة اليوم الأحد إن إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا يشهد اضطرابات شديدة لدرجة يتعذر معها إيصال مساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين المحتاجين وسط أنباء عن استمرار القتال والنهب والفوضى.وحذرت منظمات إغاثة من نقص الغذاء والدواء وأكياس حفظ الجثث في تيجراي التي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون بالفعل مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال المستمر منذ شهر بين قوات الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وقوة إقليمية متمردة.وأعلن أبي انتصاره على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد سيطرة القوات الاتحادية على مقلي عاصمة الإقليم قبل ثمانية أيام نافيا سقوط أي قتلى من المدنيين في الهجوم.لكن طبيبا في المدينة قال لرويترز اليوم الأحد إن 27 على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام ومسن (78 عاما) وأسرة من أربعة أفراد، قُتلوا في الهجوم.وأضاف أن اثنين آخرين قُتلا وأصيب أربعة بجروح خطيرة عندما أغلق السكان الطرق احتجاجا على أعمال نهب ارتكبتها قوات الحكومة في مقلي محذرا من أن الخدمات الصحية في المدينة على شفا الانهيار.وقال الطبيب في رسالة نصية: "لا توجد كهرباء ولا وقود ولا مولد للطاقة، ولا قفازات، ولا مسكنات للألم، ولا مضادات حيوية، ولا وجبات للمرضى ولا أطقم طبية ولا سبيل للتعاملات المصرفية.. حتى أن الجنود استولوا على سيارة إسعاف".وطلب الطبيب عدم نشر اسمه ولا اسم المستشفى خوفا من الانتقام. ولم يرد مسؤولون بالحكومة بعد على طلبات تعقيب.ويصعب التحقق من مزاعم الطرفين بسبب انقطاع معظم الاتصالات فضلا عن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام ومنافذ دخول المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الصراع في الرابع من نوفمبر.جاء إعلان أبي السريع عن النصر في الوقت الذي سعت فيه حكومته إلى تهدئة المخاوف في الداخل والخارج من أن الصراع قد يزعزع استقرار ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان واستقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع.ويُعتقد بأن الآلاف قُتلوا وفر حوالي 46 ألفا إلى السودان الجار الغربي لإثيوبيا.وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إنها انسحبت من مقلي لتجنب تدمير المدينة لكنها تعهدت بمواصلة القتال.وقالت الجبهة وسكان ودبلوماسيون إنه لا تزال هناك اشتباكات متفرقة في مناطق خارج المدينة.وأفاد سكان أيضا يوم الجمعة بوقوع أعمال نهب واحتجاجات داخل مقلي.وأحجم مسؤولون حكوميون عن التعليق على ما وصفوه بروايات لم يتم التحقق منها عن استمرار الصراع. وذكرت فرقة الطوارئ المعنية بإقليم تيجراي أن القوات الاتحادية "لا تنهب شعبها".وأضافت في بيان لرويترز اليوم "بالنظر إلى الفجوة الأمنية التي سبقت تشكيل الإدارة المؤقتة، كانت هناك مؤشرات على تورط أفراد في عمليات نهب مستغلين الفترة الانتقالية كغطاء".وتابع البيان قائلا "بعض مقاتلي الجماعة الإجرامية يختبئون أيضا في مقلي" في إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.