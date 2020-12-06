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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الوقائية بالإسكندرية (صور)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:52 م
إغلاق منشآت خالفت
إغلاق منشآت خالفت الإجراءات
هبه عويضه
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شنّ حي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملة مكبرة الأحد، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي لإغلاق المراكز التعليمية للحد من انتشار كورونا والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

أسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق 6 منشآت وهى: سنتر تعليمي بمنطقة المعمورة البلد بجوار مستشفى المحجوب، مقهى بشارع سكة حديد رشيد، و4 بلاي ستيشن حيث جاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي من إدارة الخدمات ورخص المحلات والشؤون القانونية ومسؤول الاتصال السياسي بالمُنتزه التعليمية.

جاء ذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس الوزراء بشأن الحد من انتشار كورونا حيث يواصل الحى الحملات ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الإسكندرية للحد من انتشار الوباء.
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الوقائية بالإسكندرية (صور)
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الوقائية بالإسكندرية (صور)
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الوقائية بالإسكندرية (صور)
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الوقائية بالإسكندرية (صور)
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الوقائية بالإسكندرية (صور)
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الوقائية بالإسكندرية (صور)
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الوقائية بالإسكندرية (صور)
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الوقائية بالإسكندرية (صور)
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الوقائية بالإسكندرية (صور)
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الوقائية بالإسكندرية (صور)

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