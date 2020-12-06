ترامب يعلن إصابة محاميه جولياني بكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إصابة محاميه رودي جولياني بفيروس كورونا المستجد.وكتب ترامب في تغريدة له عبر موقع تويتر: "رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بفيروس الصين. أتمنى له الشفاء العاجل، سوف نستمر".