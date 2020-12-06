القبيصي يشهد احتفالية مديرية أمن أسوان باليوم العالمي لذوي الاحتياجات

شهد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الأحد، بنادي ضباط الشرطة احتفالية مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير الأمن باليوم العالمى لذوى الاحتياجات.رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وجمال عيسى مدير إدارة أسوان، أحمد عبدالعليم مدير إدارة التربية الخاصة، أشرف عواض مدير إدارة العلاقات العامة.شارك في الحفل لفيف من قيادات الشرطة، إضافة إلى طلاب ومعلمّي مدارس التربية الخاصة بأسوان.وتنوعت الفقرات الفنية المقدمة فى الحفل حيث أضفت جو من المتعة والسرور بين الطلاب أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.خلال كلمته، قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الشكر لمدير أمن أسوان وجميع قيادات الشرطة على هذا الجهد المميز لإدخال الفرحة والسرور فى نفوس أبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن طلاب التربية الخاصة شريك أساسى فى العملية التعليمية بأسوان، ولهم دور بارز وفعال، حيث حققوا العديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الأنشطة والمسابقات المختلفة، متمنيًا لهم مزيد من التألق والنجاح.