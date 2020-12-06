«الوطنية للانتخابات» تتابع جاهزية مراكز اقتراع «إعادة النواب»

تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مدى جاهزية مراكز الاقتراع التي ستنطلق صياح غدا الاثنين في 13 محافظة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، للمرحلة الثانية والأخيرة من ناحية السلامة الإنشائية والفنية لها، وكذا الترتيبات الخاصة بتوفير صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة من قفازات بلاستيكية وأقلام وكبائن للاقتراع السري المباشر.ووفرت الهيئة الوطنية كافة المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا، وقالت إنه سيتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت، مع إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية حريصة على إتمام العملية الإنتخابية في أبهى صورها وبكل نزاهة وشفافية، حيث تتم وفق الأطر التشريعية والدستورية الوطنية المصرية والمعايير الدولية وبإشراف قضائي.وقال إن عمليات التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ستبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء يومي الإثنين والثلاثاء وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها أزمة فيروس كورونا، هذا بجانب إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.