وكيل تعليم أسوان يناقش البرنامج الزمني للتنمية المهنية

استقبل الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، عمرو الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة، أمين السيد مدير إدارة مكاتب الخدمة المدرسية بالوزارة، بحضور سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية؛ لمناقشة البرنامج الزمني لقوافل التنمية المهنية، المقام فى الفترة من الأحد 6 ديسمبر إلى الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري بمدرسة التجارة المتقدمة.ويستهدف البرنامج رفع التنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين بما يعمل على خدمة مجال عملهم، من خلال محاضرات وورش عمل عن جماعات النشاط ودورها فى الوقت الراهن للأخصائيين، أهمية خدمة الفرد، محاضرة عن الوقاية من التدخين والمخدرات.من ناحيته، أعرب الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن سعادته باللقاء مؤكدًا أنه يرحب بأى عمل من شأنه دعم المعلمين والأخصائيين وصقل مهاراتهم، خاصة التى تهتم بالأخصائى الاجتماعى باعتباره عمود أساسي من أعمدة المدرسة، وعليه جهد كبير فى التعرف على أبنائنا الطلاب وحل المشكلات التى تواجههم.