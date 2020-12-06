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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية تغير طريقة التناول لمواجهة كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:59 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة المقبلة، تتضمن القداسات اليومية وقداس عيد الميلاد الذي تحتفل به يوم 24 ديسمبر الجاري مساء، و25 ديسمبر صباحا.

وقال الكنيسة في بيان لها، مساء اليوم، أن السينودس البطريركي للكنيسة تجاوبا مع الظروف الحالية يوصي الكهنة والرهبان والراهبات والأقباط في مصر باتباع التوصيات التالية:

"الاستمرار في صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على ألا يتجاوز الحضور 40% من سعة الكنيسة ويكون هناك فاصل بين كل شخص وآخر مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، ويقوم الكهنة كل حسب ظروف رعيته وبالتنسيق مع مطران الإيبارشية بالاحتفال بالقداس مرة أو مرتين يوميا والاحتفال بالقداس مرتين يومي الجمعة والأحد، وذلك لإعطاء فرصة حضور القداس الإلهي لكل الأقباط ووقايتهم من أي عدوى ممكنة".

كما شملت التوصيات: "الالتزام بوضع الكمامة طوال فترة التواجد بالكنيسة وتطهير الأيدي بالمواد المطهرة ويتأكد الكهنة من تطهير الكنيسة وأدوات المذبح وكتب القراءات قدر استطاعتهم بعد الاحتفالات بالقداسات. ويلتزم الكهنة – حرصا على سلامتهم- بارتداء الكمامة وتطهير أيديهم جيدا وقت التناول".

وبخصوص سر التناول، قالت الكنيسة: "تعي الكنيسة جيدا تقليدها المُستَلم، لكنها في هذا الظروف الاستثنائية فقط، تصرح بأن يضع الكاهن المناولة للمؤمن في يده، على أن ينتظر الكاهن حتى يتأكد أن المؤمن قد تناولها مباشرة في فمه. ويمتنع الكهنة، في هذه الفترة الاستثنائية فقط، عن مناولة الأطفال دون 6 سنوات".

أما بخصوص قداس عيد الميلاد، أشارت الكنيسة إلى أنه سيتم إقامة قداس عيد الميلاد في كل الكنائس بنفس الإجراءات الاحترازية المذكورة أعلاه، ويمكن إضافة قداس آخر يوم العيد صباحا، بحسب احتياج كل رعية بالتنسيق مع مطران كل إيبارشية، وذلك لتقليل أعداد الحاضرين في كل قداس.

وأوصت الكنيسة باستمرار صلوات الجنازات والاحتفال بالأكاليل والمعموديات على ألاّ يتجاوز الحضور في الكنيسة نسبة 25 % من سعتها، ويكون هناك فاصل بين كل مؤمنٍ وآخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجها.، وإيقاف كل الاجتماعات الأسبوعية، ومدارس الأحد وصلوات شهر كيهك، وكذلك إيقاف الندوات والرحلات والمؤتمرات الموسمية لحين إشعار آخر. ويحق لمطران كل إيبارشية إقرار الاستثناءات من هذا البند، كلٌّ حسب ظروف إيبارشيته.

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