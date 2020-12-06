300 مليون ورقة فئة 500 يورو لا تزال متداولة رغم وقف إصدارها

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن استمرار تداول أكثر من 300 ورقة نقد فئة 500 يورو من إصدار البنك المركزي الألماني، بقيمة نحو 150 مليار يورو، بالرغم من مضي عام ونصف العام على وقف إصدار هذه الفئة.جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الصادرة غدا الاثنين، استنادا إلى رد من وزارة المالية الألمانية على استجواب من كتلة الحزب الديمقراطي الحر.وحسب الرد الحكومي، فإن البنك المركزي الألماني أصدر آخر دفعة من هذه الفئة في نهاية أبريل 2019، وكان هناك نحو 350 مليون ورقة بقيمة نحو 175 مليار يورو متداولة آنذاك.من جانبه، قال النائب البرلماني مقدم الاستجواب إن "الأرقام المتاحة تظهر أن الورقة فئة الـ500 يورو ستستمر في التداول لفترة طويلة"، مشيرا إلى أنه لا يرى اتجاها ينبئ عن تعزيز تبديل هذه الفئة إلى فئات نقدية أخرى.